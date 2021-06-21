Ümraniye dehşet! Yangın değil cinayet! Kahreden detay intiharla ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de bir dairede çıkan yangında anne Arzu Rahman Güney hayatını kaybetti 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney ise ağır yaralı. Yangın sonrası konuşan komşular ise Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğunu ve sabah saatlerinde evden kavga sesleri yükseldiğini belirtti. Daha sonra ortaya çıkan haberlere göre Mehmet Güney, sabah saatlerinde tartıştığı eşi Arzu Rahman Güney'i öldürdü oğlunu ise yaraladı. Baba Güney, daha sonra evi ateşe vererek yangın süsü vermek istedi. Daha sonra ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.