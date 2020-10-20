Ümit Özdağ'ın ardından eski İYİ Partili Tamer Akkal'dan da şok iddialar: FETÖ'cüleri aday gösterdiler

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, dün katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından bir iddia da bir süre önce İYİ Parti’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan geldi. A Haber'e özel konuşan Akkal, İYİ Parti’nin farklı güçler ve farklı şirketler tarafından desteklenen bir yapı olduğunu belirtti. İşte Akkal'ın çarpıcı açıklamaları...