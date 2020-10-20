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Azerbaycan Gubadlı yönünde Ermenistan’a ait birlikleri vurdu! İşte o görüntüler

Azerbaycan Gubadlı yönünde Ermenistan’a ait birlikleri vurdu! İşte o görüntüler
20.10.2020 20:51

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı yönündeki çatışmalarda Azerbaycan ordusunun Ermenistan birliklerini topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdiği bildirildi. Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.


Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonları sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı yönündeki çatışmalarda Azerbaycan ordusunun Ermenistan birliklerini topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdiği bildirildi. Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

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