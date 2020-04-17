Vefa Sosyal Destek ekipleri, ekmek talep eden vatandaşlarımızın ekmeğini evlerine götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden Halk Ekmek büfelerinin önünde ise kuyruk var. Ekmek talep eden vatandaşların isteği de yerine getirilmiyor! Sultangazi ilçesi Cebeci Fabrika önü halk ekmek büfesi önünde kuyruk oluştuğu görüldü. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu 31 belediye; halk ekmek büfelerinden ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtmıştı.
Ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtan CHP'li İBB vatandaşa ekmek dağıtamıyor!17.04.2020 19:20
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