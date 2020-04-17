Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'ya tepki 17.04.2020 18:55

Prof. Dr. Ercüment Ovalı dün gece yarısı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanabileceğini ve isminin Dornaz Alfa olduğunu duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada isim vermeden Ovalı'ya tepki gösterdi. Koca "Sosyal medya üzerinden kimsenin umudu ile oynanamaz" diyerek tepki gösterdi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı dün gece yarısı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanabileceğini ve isminin Dornaz Alfa olduğunu duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada isim vermeden Ovalı'ya tepki gösterdi. Koca "Sosyal medya üzerinden kimsenin umudu ile oynanamaz" diyerek tepki gösterdi.