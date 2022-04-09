RAMAZAN İMSAKİYE
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Tuzla'da bir fabrikanın atık toplama merkezindeki yangın söndürüldü

Tuzla'da bir fabrikanın atık toplama merkezindeki yangın söndürüldü
09.04.2022 11:10

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Son dakika haberi... İstanbul Tuzla'da sanayi sitesindeki bir fabrikanın atık toplama merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Tuzla Kimyacılar Sanayi Sitesi'ndeki reçine imalatı yapan bir fabrikanın dışarıdaki atık toplama merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle fabrikanın ana binasına sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.

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