Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda tehlikeli yolculuk

Dün akşam saatlerinde Beylikdüzü-Büyükçekmece istikameti E-5 Karayolu'nda, bir çekicinin dorse kısmındaki 2 çocuğun o şekilde yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Can güvenliğinin hiçe sayıldığı yolculuk, trafikteki bazı sürücülerin tepkisine yol açarken 'bu kadarına da pes' dedirtti.