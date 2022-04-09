Hastalığına çare bulunamayan Yunus bebeğin babasından Başkan Erdoğan'a teşekkür: Benim gözümde en iyi lider

Hollanda ve Fas'ta hastalığına çare bulunamayan Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou, Türkiye ve Başkan Erdoğan'dan yardım istemişti. Mazlum ailenin yardım çağrısına sessiz kalmayan Türkiye hemen girişimleri başlatarak, Fas asıllı 2 aylık Yunus bebeğin tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi. A Haber canlı yayınına katılarak Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Yunus bebeğin babası Yusuf Rahou, "Hollanda'da bize sadece hızlı ya da yavaş ölüm diye iki şık sundular. Başkan Erdoğan ve halkı oğlumuza yardım etti. Benim gözümde en iyi lider o." dedi.