TUSAŞ duyurdu! 7 yıl sonra bir ilk! Yerli ve milli helikopter ihraç edilebilecek!

Türkiye savunma sanayisinde çığır açmaya devam ediyor. İHA ve SİHA'lardan sonra havadaki etkinlik için ihtiyaç olan yerli ve milli helikopterde de büyük adım atıldı. Gökbey hakkında açıklama yapan TUSAŞ, tasarım organizasyonu yeterliliği alarak yerli ve milli helikopterlerin müşterileriyle buluşturulabileceğini belirtti. TUSAŞ Organizasyon Onayları Müdürü Yetiş Uysal, "En son 2014’te Hürkuş için söz konusu sertifikanın alındığını hatırlatarak, "Bu kez Gökbey vesilesiyle büyük helikopterler için alıyoruz. Bundan sonra ne zaman bir küçük uçak ya da büyük helikopter geliştirecek olsak tasarım organizasyonu onayımız bulunuyor, yeniden almamıza gerek kalmıyor” dedi.