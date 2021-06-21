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11 aylık Mehmet Efe Kaymaz bebek annesini emerken öldü

11 aylık Mehmet Efe Kaymaz bebek annesini emerken öldü
21.06.2021 13:18
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Gaziantep'te yaşanan durum kelimenin tek anlamıyla: kahredici. Hibe Kaymaz, dün akşam 11 aylık bebeği Mehmet Efe Kaymaz'ı emziriyordu. 11 aylık bebek, annesini emdiği sırada sütün soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kaldı ve hayatını kaybetti.


Hibe Kaymaz, dün akşam bebeği Mehmet Efe Kaymaz'ı emzirmeye başladı.

ANNESİ NEFES ALAMADIĞINI FARK ETTİ
Bir süre sonra bebeğinin nefes almadığını fark eden Kaymaz ve ailesi, Mehmet Efe'yi Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

SÜTÜN TIKAMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Mehmet Efe bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İçtiği sütün soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Mehmet Efe bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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