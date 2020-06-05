İstanbul Yenikapı’da yer alan etkinlik alanının kirli hali 5 Haziran Çevre Günü’nde sosyal medyada yer aldı. CHP’li İBB ile İstanbul’un 1994 yıllarına döndüğü belirtilerek sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. İSKİ’nin kanalizasyon sularını Riva deresine akıttığının ortaya çıkması sonrası da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Riva deresini kimsenin insafına bırakılmayacağı ve temizleneceği belirtti. İşte SABAH'tan Damla Kaya'nın haberinin detayları...
İstanbul CHP ile 90'lı yılların başına geri dönüyor! Şimdi de Yenikapı...
05.06.2020 18:45
- Türkiye’nin konuştuğu cinayette flaş gelişme! Zeynep’in katili Selim Ahmet Kemaloğlu tutuklandı
- İstanbul CHP ile 90'lı yılların başına geri dönüyor! Şimdi de Yenikapı...
- İstanbul'da haftanın son günü trafik kilitlendi! Yoğunluk yüzde 62'lere ulaştı!
- 65 yaş üstü için ara formül! Kritik tarih haziran ortası
- Oda TV’nin sahibi ve Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın’ın kaçak kalesini denetlemek isteyen bakanlık ekipleri eve alınmadı
- Bakanlıktan Riva'da çevre katliamı yapan İSKİ'ye ceza
- Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı
- Yusufeli Barajı'nda sona doğru! Dünyanın en yüksek üçüncüsü olacak
- 10 yeni millet bahçesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı | Video
- SON DAKİKA: Başkan Erdoğan canlı yayında sokağa çıkma kısıtlamasını neden iptal ettiğini açıkladı
- Ankara'da kadın cinayeti! Sokak ortasında öldürüp kaçtı
- Başkan Erdoğan 10 yeni millet bahçesi açılışında konuştu: Eser üretmeye devam edeceğiz