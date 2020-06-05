İstanbul CHP ile 90'lı yılların başına geri dönüyor! Şimdi de Yenikapı...

05.06.2020 18:45

İstanbul Yenikapı’da yer alan etkinlik alanının kirli hali 5 Haziran Çevre Günü’nde sosyal medyada yer aldı. CHP’li İBB ile İstanbul’un 1994 yıllarına döndüğü belirtilerek sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. İSKİ’nin kanalizasyon sularını Riva deresine akıttığının ortaya çıkması sonrası da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Riva deresini kimsenin insafına bırakılmayacağı ve temizleneceği belirtti. İşte SABAH'tan Damla Kaya'nın haberinin detayları...