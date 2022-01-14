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Türkiye'nin ilk cep uydusu: Grizu-263A! İlk sinyali ve uzaydan ses gönderdi

Türkiye'nin ilk cep uydusu: Grizu-263A! İlk sinyali ve uzaydan ses gönderdi
14.01.2022 14:36 - Son Güncelleme: 14.01.2022 14:37

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nca tasarlanan ve ABD'den uzaya fırlatılan Falcon-9 roketiyle uzaya gönderilen Türkiye'nin ilk cep uydusundan ilk sinyal alındı. Cep uydusunun karaya gönderdiği uzay boşluğundaki sesi de dinleten üniversite öğrencisi Osman Turgut, "Buradan duyduğumuz ses aslında uzayın sesi. Uzay boşluğunun sesini dinliyoruz. Bu boşlukta kendim uydumuzu bulup çok küçük anlamlı bir ses verisi elde ediyoruz. Sonra bu anlamlı ses verisini anlamlı veriye dönüştürerek tüm dünya ile paylaşıyoruz." dedi.

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