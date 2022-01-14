Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: Cin çıkarmak için 100 oklava darbesi vurulan kadın öldü! 'Yerde yatıyordu kıyafetlerini çıkardığında...'

SON DAKİKA: Cin çıkarmak için 100 oklava darbesi vurulan kadın öldü! 'Yerde yatıyordu kıyafetlerini çıkardığında...'

SON DAKİKA: Cin çıkarmak için 100 oklava darbesi vurulan kadın öldü! 'Yerde yatıyordu kıyafetlerini çıkardığında...'
14.01.2022 16:25

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Son dakika haberleri... Ankara Keçiören'de psikolojik sorunları nedeniyle sözde hocanın yönlendirmesi ile cin çıkartma seansı uygulanarak eşi Selçuk Tekin tarafından sırtına 100 kez oklava ile vurulup, hacamat yapılan Özge Nur Tekin (30), hayatını kaybetti. Genç kadına hacamat yaptığı belirlenen Sevim Özbaş "Yerde yüzü koyun yatan bir kadın vardı. Hacamat için kıyafetini çıkarttığında kadının sırt ve kollarını simsiyah olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, 'İçine 3 harfliler kaçmış, hocanın talimatıyla sopa ile vurduk. Bu şekilde içindeki cini öldürmeye çalıştık' dediler." diye konuştu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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