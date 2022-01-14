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CHP'nin cuntacısına AK Parti'den sert tepki: Çok açık bir zırva!

CHP'nin cuntacısına AK Parti'den sert tepki: Çok açık bir zırva!
14.01.2022 10:16

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CHP yandaşı hukukçu Salim Şen, Halk TV'de konuk olduğu canlı yayında, AK Parti'ye açılan kapatma davasını savunarak skandal ifadeler kullandı. İslam düşmanlığı yaparak AK Parti iktidarının 'laikliğe aykırı bir rejim' inşa etmeye çalıştığını söyleyen Şen, "Para cezasıyla kurtulmuş bir partiden bahsediyoruz" dedi. A Haber canlı yayınına katılan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya, Şen'e sert tepki gösterdi. Özkaya, "Çok açık bir zırvada bulunuyor bu beyefendi. AK Parti'yi kapatma davası 21 gerekçeye dayandırıldı. 21 gerekçe 19'u Başkan Erdoğan ve AK Parti milletvekillerinin başörtüsünü savunuyor olmasıydı. Bizim 2014 yılındaki başörtüsüyle ilgili müracatımızda davanın sonucunda Anayasa Mahkemesi dedi ki, 'Başörtüsü bir insan hakkıdır, din ve vicdan özgürlüğü içindedir.'" dedi.

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