Türkiye'de son koronavirüs rakamları ne ifade ediyor? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'e anlattı

15.06.2020 13:31

Pandemiyle mücadelede normalleşme dönemi nasıl ilerliyor? Türkiye'de açıklanan son rakamlar neler ifade ediyor? Normalleşmede Türkiye nasıl bir sınav veriyor? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında koronavirüs vaka sayılarını canlı yayında değerlendirdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, normalleşme sürecini ve Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin nasıl ilerlediğini A Haber canlı yayınında anlattı.

VİRÜS HALA BİZİMLE BERABER"

Özlü, "Normalleşme denince sanıyorum eskiye dönüş gibi algılandı. Her şey normale döndü artık salgın kalmadı ortam güvenli hale geldi gibi anladık. Oysa kontrollü sosyal hayat denilen dönem eskiyi aynen tekrar edebileceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü virüs hala bizimle beraber olmaya devam ediyor. Bulaşmaya devam ediyor. Son 3 günlük rakamlara bakıldığında bir artış var ve bu bir günlük bir oynama değil birbiriyle uyumlu artış trendi devam ediyor." şeklinde konuştu.

"TEKRAR BAŞA DÖNMEKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Sadece vaka sayılarının artması tek başına bir kriter olmadığını söyleyen Özlü, " Toplam hasta sayımızda ve testte pozitif çıkma oranında da artışlar görülüyor. İyileşen hasta sayımız azalıyor. Günlük yeni vaka sayılarının artışı iyileşen hasta sayımıza göre artıyor. Salgının başlangıç döneminde bu böyleydi ve tekrar başa dönmekle karşı karşıyayız. Çok dikkali olmalıyız. Tedbiri elden bırakmamalıyız." açıklamasında bulundu.

"EN ÖNEMLİSİ MASKE MESAFE VE HİJYEN"

Bu dönemde her şeyi eskisi gibi yapamayacağımızı vurgulayarak, "En önemlisi maske, mesafe ve hijyen. Bu konuda gerçekten toplumda büyük bir sorun var. Özellikle hafta sonu pikniklerde, parklarda, bahçelerde, AVM'lerde insanların kalabalıklaştığını görüyoruz." dedi.

MASKE KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Maskenin usulüne uygun olarak kullanılmasını söyleyen Özlü, " Şimdilerde burnu ve ağzı açıkta bırakan maske modası çıktı. Maskeyi tek başına kullanıyor olmak koruma için yeterli değildir. Herkesin maskeyi takmış olması gerekir ki hepimiz korunalım. Burada en büyük sorun maske takmayanlara karşı yaptırımların uygulanmasındaki eksiklikler. Toplu taşımalarda kalabalık yerlerde, kapalı mekanlarda artık maske takmayanların uyarılması ve cezai işlem yapılması şart. Bu şekilde insanların kendi inisiyatifine bırakılamaması gerekiyor." şeklinde uyardı.

"BİR KİŞİNİN DİKKATSİZLİĞİ YÜZÜNDEN BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR OLUYOR"

Özlü, "Özellikle şu yaz döneminde insanların büyük şehirlerden memleketlerine, köylerine döndüklerini görüyorum. Bunun bir kısmı tatil veya tarım gibi faaliyerler için geliyor. Bu gelenlerin arasında kendi hasta olmasa bile etrafına salgın bulaştırma riski bulunuyor. Artık temas yok, sarılmak yok, kucaklaşmak yok. Mesafeyi koruyup uzaktan duygularımızı ifade edeceğiz. Kurallara uymazsak kendimize ve sevdiklerimize de zarar verebiliriz. Bir kişinin dikkatsizliği yüzünden binlerce kişi mağdur oluyor." diye sözlerine ekledi.