Türkiye'de eylem yapacaktı! PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı

13.06.2020 11:33

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye sızmaya çalışan ve eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li bir teröristin yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani'den (Aynel Arap) Türkiye'ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa Akçakale'de patlayıcı ile yakalandı..

Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi