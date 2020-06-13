İdlib şehidinin silah arkadaşlarıyla çekilen son görüntüleri yürek buruktu

13.06.2020 11:19

Suriye'nin İdlib bölgesinde 5 Haziran günü teröristlerin zırhlı ambulans aracına düzenledikleri saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Mağat, memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi. Şehidin, silah arkadaşlarıyla çekilen son görüntüleri ise yürek buruktu. 2018 yılında çekildiği belirlenen görüntüde şehit Mağat, silah arkadaşlarıyla zırhlı bir aracın önünde sohbet edip, şakalaşırken, şehidin geride bıraktığı ve tebessüm ettiği o görüntüler anılardaki yerini aldı.