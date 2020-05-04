Türkiye yerli yazılımla konuşacak! HAVELSAN hazırlıkları tamamladı, mayısta kullanılacak

04.05.2020 13:19

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlar eve kapanırken birçok şirket de uzaktan çalışma sistemine geçti. Türk savunma sanayisine yerli yazılımlar gerçekleştiren HAVELSAN, salgın sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçları göz önüne alarak uzaktan çalışma koşullarında yüksek güvenlik sağlayan yerli video konferans ürünü HAVELSAN Diyalog'u bu ay içinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Türk savunma sanayisinin yazılım tabanlı çözüm merkezlerinden HAVELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle birlikte artan ihtiyacı dikkate alarak, yerli ve güvenli bir video konferans ürünü geliştirdi.

HAVELSAN Diyalog adıyla gelecek günlerde kullanıma sunulacak ürün, kullanıcı kurumların kendi sunucularında çalışacak mimaride geliştirildiği için özellikle uzaktan çalışma koşullarında yüksek güvenlik sağlıyor.

HAVELSAN Diyalog'un altyapısı sayesinde, özellikle kamu kurumları tarafından kısa sürede ilgi görmesi bekleniyor.

Mobil uyumlu web arayüzü sayesinde iOS ve Android telefonlarda da rahatlıkla kullanılabilen HAVELSAN Diyalog, uçtan uca şifreleme, ekran paylaşımı, güvenli sesli görüşme, güvenli video konferans, güvenli mesajlaşma, HD ve 4K görüntü desteği ve adaptif görüntü kalitesi ayarlama gibi imkanları da sunuyor.

Kullanımı için hiçbir uygulama yükleme ihtiyacı gerektirmeyen HAVELSAN Diyalog ile ekstra donanım olmadan da yüksek kaliteli görüşme yapılabiliyor.

Alanında uzman HAVELSAN siber güvenlik ve test ekipleri tarafından tüm denemeleri yoğun şekilde devam eden HAVELSAN Diyalog bu ay içinde kullanıma sunulacak.

KRİTİK KURUMLAR DA SON KULLANICI DA YARARLANABİLECEK

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yaptığı açıklamada, tamamen özgün bir ürün geliştirdiklerini belirterek, "HAVELSAN Diyalog, kurumların sunucularında çalıştığı gibi bulut ortamında da çalışabiliyor. Bu da ürünümüzün yüksek güvenlik ihtiyacı duyan kritik kurumlarda kullanımının önünü açarken, bulutta çalışabilmesi de hem kurumlara ve şirketlere hem de son kullanıcıya hitap etmesini sağlıyor." dedi.

Video konferans çözümü HAVELSAN Diyalog'un şirketin mesajlaşma, dosya gönderme gibi diğer iletişim uygulamaları ile birlikte çalışabilmesinin en önemli artılardan biri olduğunu dile getiren Atalay, şöyle konuştu: "Kurum, kuruluş, özel şirket veya bireysel kullanıcı fark etmeksizin ülkemizdeki bilgi güvenliği sorununa uçtan uca çözüm getiriyor. Diğer güvenli iletişim uygulamalarımızla birlikte çalışabildiği için HAVELSAN ürünleri bir anlamda bulunduğu kurumların güvenli iletişim köprüsü haline geliyor."

"KULLANICI SAYISI VE SÜRE SINIRI YOK"

HAVELSAN Diyalog video konferans çözümünün siber güvenlik doğrulamasının da yapıldığını vurgulayan Atalay, şu değerlendirmede bulundu: "Sivil ve askeri her tip kullanıcı ihtiyacına uygun yetkinlikte ve genişletilebilir Cluster mimaride (kümeleme) bir ürün ortaya çıkardık. Yüksek verimliliği ile toplantı katılımcı sayısı ve süre sınırı olmadan güvenle iletişim kurulabilecek. HAVELSAN Diyalog, ulusal ve global olarak da yaygınlaştırmaya uygun bir ürün oldu. Yurt dışından alınmış hazır bir ürün veya altyapı olmadığı için özellikle dost ve müttefik ülkelere ihracat potansiyeli de yüksek."

"EĞİTİM VE YARGIDAKİ GÖREVLERE HAZIR"

Atalay, HAVELSAN Diyalog'un kullanımı için herhangi bir uygulama yükleme zorunluluğu olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Safari, Chrome, Opera, Firefox, Mozilla, Tizen, Vivaldi gibi web tarayıcılar üzerinden erişim imkanı var. Gelecekteki isterleri karşılayacak esneklikte gelişime açık bir ürün. Güvenli, verimli ve ölçeklenebilir yapısıyla Milli Eğitim Bakanlığının yeni EBA Projesi'nde lokomotif görevi görecek yetkinlikte. Ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesindeki UYAP-2'ye entegre çalışarak bu alanda dışa bağımlılığı da ortadan kaldıracak nitelikte."

Ahmet Hamdi Atalay, HAVELSAN Diyalog ürününün, şirketin IOT (nesnelerin interneti) cihazlar alanındaki tecrübeleriyle birleşerek tele-medicine (uzaktan sağlık uygulamaları) konseptinin oluşturulmasına temel sağlayacak yetkinlikte olduğunu da sözlerine ekledi.