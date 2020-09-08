Türkiye ve İran arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerine karşı ortak operasyonlar dahil adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.
Türkiye ve İran arasındaki kritik toplantının ardından ortak bildiri yayımlandı
08.09.2020 17:59
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- Türkiye ve İran arasındaki kritik toplantının ardından ortak bildiri yayımlandı
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