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Türkiye ve İran arasındaki kritik toplantının ardından ortak bildiri yayımlandı

Türkiye ve İran arasındaki kritik toplantının ardından ortak bildiri yayımlandı
08.09.2020 17:59

Türkiye ve İran arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerine karşı ortak operasyonlar dahil adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.


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