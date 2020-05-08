Türkiye neden saldırıların hedefinde? Bakan Albayrak’ın hangi hamlesi finans tetikçilerini rahatsız etti?

08.05.2020 16:14

Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan Türk lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam etti. Türkiye’nin IMF’ye rest çekmesi, Merkez Bankası’nın faizleri kararlı bir şekilde düşürmesi, ekonomide atılan yerli ve milli adımlar finans lobilerini rahatsız etti. Peki Türkiye neden saldırıların hedefinde? Bakan Albayrak’ın hangi hamlesi ekonomi tetikçilerini rahatsız etti? Ayrıntılar haberimizde.

Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar.

Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.



TÜRKİYE NEDEN HEDEFTE?

Peki hem içeriden hem dışarıdan milletin iradesine neden saldırıyorlar? Siyaset ve ekonomiyi hedef alanların amacında ne var? CHP'nin darbe imalarının ardından batı merkezli ekonomik saldırıların ilişkisi ne? Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında CHP tarafından yapılan darbe imalarının ve ardından Türkiye'ye yönelik küresel ekonomik operasyonun perde arkasında neler olduğu konusunda açıklamalarda bulundu. İşe o açıklamalar...

"TÜRKİYE SALDIRILARI KARŞILAYIP DEF ETTİ"

Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş:

Bu olayı biz çeşitli zamanlar yaşadık. Mesela 2019 yerel seçimler öncesinde yine benzer mihrakların Türk ekonomisine karşı hareketleri olmuştu. Özellikle İngiltere kaynaklı ekonomik atakların sürdüğü biliniyor. Burada Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak başkanlığında oluşturulan bir "finans güvenlik timi" diye bir kavram var. Bu tür saldırıları bildikleri bekledikleri için bu saldırılara karşı çeşitli tedbirler almışlardı o dönemlerde. Son günlerde Türkiye'de içeride başlayan darbe tartışmalarına ek olarak kovid-19 tedbirlerinin dünya çapında yaşandığı günlerde Sayın Bakanımızın uluslararası finans çevreleriyle görüşmeler yapacağı sırada İngiliz bankaları üzerinden tekrar saldırıların başlatılması Türkiye'de yürütülen bu ülkenin kendi ayakların üzerinde durma kendi tedbirlerini alma gayretinin birilerinin canını fena halde sıktığı ve daha önce denediklerini biraz daha farklı şekilde deneyerek Türkiye'ye diz çöktürmek istedikleri anlaşılıyor. Türkiye bu saldırıları karşılayıp def etti.

BUNLAR TESADÜF DEĞİL

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan:

Dört bir taraftan Türkiye'ye büyük bir saldırı var. Son günlerde bunların dozu arttı. CHP'nin darbe söylemleri, milli ekonomiye yapılan saldırılar, dolar müdahalesi bütün bunlar tesadüfi değildir. Milli ve yerli bakanlar, bürokratlar, liderler yok edilmek isteniyor. Türkiye ne zaman iyi bir noktaya gelmeye çalışırsa mutlaka birileri engel olmaya çalışıyor.





BU HAMLE ONLARI RAHATSIZ ETTİ

Önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Sayın Berat Albayrak 3-4 gün önce bir proje açıkladı. Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü ile Hazine ortaklaşa bir karar aldılar. Çiftçilerin isteği olan hammaddeler gübre, mazot, tohum hangi ürüne elde etmek istiyorsa onla ilgili bütün her şey devlet tarafından temin edilecek. Yıl sonunda ürünleri alınacak ve borçları varsa kesilecek geri kalan paraları en üst fiyattan kendilerine teslim edilecek. Yıllardır çiftçi tefeciye mahkum edilmişti. Berat Albayrak bunların oyununu bozdu. Türkiye'de dış kaynaklı tohum, tarım gübreleri getirenlerin oyununu bozdu. Bu onları çok rahatsız etti.

BAKAN ALBAYRAK TL'YE ŞİFRE GETİRDİ

Büyük bir saldırı var. CHP tam bağımsız Türkiye diyen Deniz Gezmiş'in ölüm yıl dönümünü kutluyor. Tam bağımsız ekonomi diyen Berat Albayrak'a karşı çıkıyor. Onu dış güçlerle birlikte yok etmeye çalışıyor. Buna iyi bakmak lazım. Sayın Berat Albayrak, Ağrı'ya gelip iş adamlarına detaylı bir şekilde anlattı. Nelerin yapıldığını Türkiye'nin Türk lirasının nasıl saldırıya uğradığını yıllardan beri kendimizin yönetmediğini başkaları tarafından yönetildiğini. Dolayısıyla internet sitemiz açıktı. Herkes istediği gibi Wi-fi'den bizim adrese girebiliyordu. Şimdi Sayın Berat Albayrak, Türk lirasına bir şifre getirdi. Artık herkes rahat giremiyor. Giremedikleri için moralleri bozuluyor. Bütün hackerları devreye sokmuşlar. Bu şifreyi nasıl kırabiliriz, nasıl yok edebiliriz, Türkiye'yi nasıl işgal edebiliriz. Onlara müsade edilmiyor artık.





ÇOK GÜÇLENECEĞİMİZ BİR DÖNEME GİRİYORUZ

Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz:

Bütün imkanlarımız son iki aydır seferber edildi. Türkiye bu krizi en az hasarla atlatan bir ülke. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi değişen dünyada Türkiye yeni bir atılımın eşiğinde durmakta siyasi ve ekonomik olarak çok güçleneceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu atılımı engellemek için Trump'ın Türk lirasına saldırdığı gibi Türkiye'ye yönelik bu saldırılar başladı. Ama bundan sonra Türkiye'ye bu gibi saldırlar etkili olmayacak.