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    • Ekonomi
    • 08.05.2020 13:49
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    • 08.05.2020 13:57
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    ’nin darbe imalarıyla finansal çetenin operasyonun bağlantısı ne? Dikkat çeken zamanlama!

    ’nin darbe imalarının hemen ardından merkezli finans baronlar ekonomisine yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. ve ekonomi yönetiminin devreye girerek suçüstü yakaladığı Citibank, UBS ve Paribas larına işlem yasağı getirildi. CHP’nin imalarının hemen ardından böyle bir saldırının olması aradaki bağlantıyı gözler önüne serdi. Peki küresel çetenin amacı ne? Türkiye IMF'e mahkum mu edilmek isteniyor? Mustafa Canbey ve A Haber canlı yayınında saldırının perde arkasını irdeledi.

    Son dakika haberi: Corona virüsle verdiği başarılı mücadele ve sağlık alanındaki attığı adımlarla ön plana çıkan normalleşme adımlarını konuşurken küresel finans çetesinin hedefi haline geldi. ve ekonomi yönetiminin aktif yönetimiyle Türkiye, kirli operasyonu yine bozdu. Ellerinde olmayan TL'yi açığa satarak döviz kurunu yukarı çeken üç küresel BNP Paribas, Citibank ve UBS Türk bankalarına yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyerek temerrüde düştü. BDDK söz konusu üç bankaya işlem yasağı getirirken, bunların yerel ortaklarını da uyardı.

    "DARBE İMASINDA BULUNMAK ÇOK BÜYÜK BİR TALİHSİZLİK"
    Mustafa Canbey, "Türkiye çok ciddi bir mücadele veriyor. Korona ile mücadele bütün devletimizin, milletimizin odaklandığı bir süreçte darbeyi konuşuyor olmak, darbe imasında bulunmak çok büyük bir talihsizlik. Özellikle ülkeyi siyaset ile yönetmek için, milletin karşısında olanların darbeyi çağrıştırması demokrasi açısından çok büyük bir talihsizlik. Demokrasi tarihimizde yerini alacaktır. Tabi bir konuyu gündeme getiriyor, doğru ya da yanlış olmasının onlar açısından bir önemi yok. Sonra da bunu inkar ediyorlar. Hem , hem de 'nun açıklaması. Daha sonra Ragıp Zarakolu'nun yazısı. Hepsi sistematik bir hedefe doğru yöneliyor. Canan Kaftancıoğlu'nun cümlesi o kadar açık ki 'Bu iktidarın sonu gelecek, erken seçimde ya da başka bir şekilde' ifadesini kullanıyor. Bu 'başka bir şekilde' ifadesini Türk milleti çok iyi biliyor. Hele hele siz milletin önünde konuşuyorsanız, milli iradeye daha çok sahip çıkmanız gerekiyor. Bu devletin sahibi milli iradedir." dedi.

    SALDIRILAR BİR PLAN DAHİLİNDE
    , "Elbette bir plan dahilinde gerçekleşiyor. Biz bu filmi 2015 yılının sonbaharında da gördük. O zaman 'cü 'nın 'ı işaret etmesi ile CHP'li Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklama arasında içerik olarak bir fark yok. ''deki Milli Güvenlik Konseyi bile bugünden daha iyidir" diyor. Bu açıklama neyi hatırlatıyor? FETÖ elebaşının 15 Temmuz sürecinden sonra 'Haçlıların ülkenizi işgal etmesi aslında çok da kötü bir şey değildir' açıklaması ile aynı kapıya çıkıyor. Şöyle bakınca bugün Kemal Bey'in bize sunduğu modelin 12 Eylül cuntası modeli olması bile meseleye nereden baktıklarını, demokratik anlayışlarının nerede olduğunu gösteren somut bir örnek." ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi CHP’nin darbe imalarıyla finansal çetenin operasyonun bağlantısı ne? Dikkat çeken zamanlama!
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