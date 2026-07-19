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Şarjörle AVM’ye girmeye çalıştı: 7 adrese operasyon yapıldı 2 şüpheli tutuklandı

Şarjörle AVM’ye girmeye çalıştı: 7 adrese operasyon yapıldı 2 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Şişli'de bir AVM’ye çantasında şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversite öğrencisi Beyza A. (24), güvenlik görevlilerinin X-ray kontrolündeki dikkati sayesinde uzaklaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Beyza A.‘yı Etiler’de bir mekanda eğlenirken yakaladı. İfadesinde temizlik yaparken bulduğu şarjör ve mermileri sevgilisi Erol G.’nin (47) kendisine getirmesini istediğini söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan Erol G. ile bağlantılı 7 adreste yapılan aramalarda toplam 606 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

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