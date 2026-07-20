İzmit Belediyesi'ne operasyon: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesine düzenlenen rüşvet ve ihaleye fesat operasyonunda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li İzmit Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binasında arama başlattığı operasyon çerçevesinde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
İHALELER MERCEK ALTINDA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun soruşturması kapsamında, savcılık makamınca alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihalelerin inceleme konusu olduğu kaydedildi.
CHP'Lİ HÜRRİYET'İN EŞİ İHALE SÜREÇLERİNE DOĞRUDAN ETKİLİ OLDU
Açıklamada, "Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu toplam 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.
28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alınırken 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
|Sıra
|Ad Soyad
|Görevi / Ünvanı
|Gözaltı Durumu
|1
|Fatma Kaplan HÜRRİYET
|İzmit Belediye Başkanı
|Gözaltında
|2
|Murat HÜRRİYET
|Belediye Başkanı Eşi
|Gözaltında
|3
|Ömer AKIN
|İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü
|Gözaltında
|4
|Gökhan ERCAN
|İzmit CHP İlçe Başkanı
|Gözaltında
|5
|Leyla KIRAN
|İhale Sorumlusu
|Gözaltında
|6
|Seyhan ÖZCAN
|Mali İşler Müdürü
|Gözaltında
|7
|Hamit İlker ULUSOY
|Meclis Üyesi, Harita Mühendisi
|Gözaltında
|8
|Nusret Ömürhan YILMAZ
|Özel Kalem
|Gözaltında
|9
|Figan ÇETİN
|Eski Ruhsat Müdürü
|Gözaltında
|10
|Burak GÜREŞEN
|Fen İşleri Müdürü
|Gözaltında
|11
|Engin ERTAÇ
|Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı
|Gözaltında
|12
|Mehmet ERSOYLU
|Destek Hizmetleri Müdürü
|Gözaltında
|13
|Hakan ORAL
|Bekaş Bando Şefi
|Gözaltında
|14
|İrfan CAN
|Başkan Şoförü
|Gözaltında
|15
|Hüseyin DEMİRKIR
|Eski Zabıta Komiseri
|Gözaltında
|16
|Özlem Kırma DALKIÇ
|Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı
|Gözaltında
|17
|Yusuf KIRICI
|Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
|Gözaltında
|18
|Demet IŞILDAK
|Şahıs Firması
|Gözaltında
|19
|Zekiye Köstekli ORAL
|Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.
|Gözaltında
|20
|Adem OK
|Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|Gözaltında
|21
|Fatih YAŞAR
|YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|Gözaltı bilgisi bulunmuyor
|22
|Kenan YILMAZ
|YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|Gözaltında
|23
|Yasin OK
|Zirvetur Araç Kiralama Ticaret Ltd. Şti.
|Gözaltında
|24
|Remzi GÜNGÖR
|Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
|Gözaltı bilgisi bulunmuyor
|25
|Çetin SARICA
|MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Ticaret A.Ş.
|Gözaltında
|26
|Ramazan KIRICI
|Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|Gözaltında
|27
|Yüksel KIRICI
|Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
|Gözaltında
|28
|Cemil ÇELİK
|Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Gözaltında
|29
|Ali Han ÜNAL
|DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
|Gözaltı bilgisi bulunmuyor
|30
|Nihat ÖNAL
|Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt
|Gözaltında
|31
|Selin Evren ÖZOĞLU
|Avukat
|Gözaltında
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve Başkan Hürriyet'in eski özel şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanmış, Hüseyin Ergül ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.