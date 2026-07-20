Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 10:00 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 10:01

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li İzmit Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binasında arama başlattığı operasyon çerçevesinde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

İHALELER MERCEK ALTINDA



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun soruşturması kapsamında, savcılık makamınca alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihalelerin inceleme konusu olduğu kaydedildi.

CHP'Lİ HÜRRİYET'İN EŞİ İHALE SÜREÇLERİNE DOĞRUDAN ETKİLİ OLDU

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.





31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu toplam 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alınırken 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Sıra Ad Soyad Görevi / Ünvanı Gözaltı Durumu 1 Fatma Kaplan HÜRRİYET İzmit Belediye Başkanı Gözaltında 2 Murat HÜRRİYET Belediye Başkanı Eşi Gözaltında 3 Ömer AKIN İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü Gözaltında 4 Gökhan ERCAN İzmit CHP İlçe Başkanı Gözaltında 5 Leyla KIRAN İhale Sorumlusu Gözaltında 6 Seyhan ÖZCAN Mali İşler Müdürü Gözaltında 7 Hamit İlker ULUSOY Meclis Üyesi, Harita Mühendisi Gözaltında 8 Nusret Ömürhan YILMAZ Özel Kalem Gözaltında 9 Figan ÇETİN Eski Ruhsat Müdürü Gözaltında 10 Burak GÜREŞEN Fen İşleri Müdürü Gözaltında 11 Engin ERTAÇ Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı Gözaltında 12 Mehmet ERSOYLU Destek Hizmetleri Müdürü Gözaltında 13 Hakan ORAL Bekaş Bando Şefi Gözaltında 14 İrfan CAN Başkan Şoförü Gözaltında 15 Hüseyin DEMİRKIR Eski Zabıta Komiseri Gözaltında 16 Özlem Kırma DALKIÇ Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı Gözaltında 17 Yusuf KIRICI Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Gözaltında 18 Demet IŞILDAK Şahıs Firması Gözaltında 19 Zekiye Köstekli ORAL Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. Gözaltında 20 Adem OK Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Gözaltında 21 Fatih YAŞAR YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Gözaltı bilgisi bulunmuyor 22 Kenan YILMAZ YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Gözaltında 23 Yasin OK Zirvetur Araç Kiralama Ticaret Ltd. Şti. Gözaltında 24 Remzi GÜNGÖR Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Gözaltı bilgisi bulunmuyor 25 Çetin SARICA MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Ticaret A.Ş. Gözaltında 26 Ramazan KIRICI Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Gözaltında 27 Yüksel KIRICI Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Gözaltında 28 Cemil ÇELİK Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gözaltında 29 Ali Han ÜNAL DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Gözaltı bilgisi bulunmuyor 30 Nihat ÖNAL Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt Gözaltında 31 Selin Evren ÖZOĞLU Avukat Gözaltında

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve Başkan Hürriyet'in eski özel şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanmış, Hüseyin Ergül ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.