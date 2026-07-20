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İzmit Belediyesi'ne operasyon: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

İzmit Belediyesi'ne operasyon: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

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İzmit Belediyesine düzenlenen rüşvet ve ihaleye fesat operasyonunda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li İzmit Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binasında arama başlattığı operasyon çerçevesinde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

İzmit Belediyesi'ne operasyon (Fotoğraflar İHA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

İHALELER MERCEK ALTINDA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun soruşturması kapsamında, savcılık makamınca alınan şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihalelerin inceleme konusu olduğu kaydedildi.

Fatma Kaplan Hürriyet

CHP'Lİ HÜRRİYET'İN EŞİ İHALE SÜREÇLERİNE DOĞRUDAN ETKİLİ OLDU

Açıklamada, "Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu, belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı, belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bu kapsamda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu toplam 31 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

İzmit Belediyesi

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alınırken 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

SıraAd SoyadGörevi / ÜnvanıGözaltı Durumu
1Fatma Kaplan HÜRRİYETİzmit Belediye BaşkanıGözaltında
2Murat HÜRRİYETBelediye Başkanı EşiGözaltında
3Ömer AKINİzmit Belediyesi Bekaş Genel MüdürüGözaltında
4Gökhan ERCANİzmit CHP İlçe BaşkanıGözaltında
5Leyla KIRANİhale SorumlusuGözaltında
6Seyhan ÖZCANMali İşler MüdürüGözaltında
7Hamit İlker ULUSOYMeclis Üyesi, Harita MühendisiGözaltında
8Nusret Ömürhan YILMAZÖzel KalemGözaltında
9Figan ÇETİNEski Ruhsat MüdürüGözaltında
10Burak GÜREŞENFen İşleri MüdürüGözaltında
11Engin ERTAÇEski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday AdayıGözaltında
12Mehmet ERSOYLUDestek Hizmetleri MüdürüGözaltında
13Hakan ORALBekaş Bando ŞefiGözaltında
14İrfan CANBaşkan ŞoförüGözaltında
15Hüseyin DEMİRKIREski Zabıta KomiseriGözaltında
16Özlem Kırma DALKIÇSatın Alma İşleri Müdür YardımcısıGözaltında
17Yusuf KIRICIRem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.Gözaltında
18Demet IŞILDAKŞahıs FirmasıGözaltında
19Zekiye Köstekli ORALTasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.Gözaltında
20Adem OKYenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti.Gözaltında
21Fatih YAŞARYK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.Gözaltı bilgisi bulunmuyor
22Kenan YILMAZYK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.Gözaltında
23Yasin OKZirvetur Araç Kiralama Ticaret Ltd. Şti.Gözaltında
24Remzi GÜNGÖRNursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.Gözaltı bilgisi bulunmuyor
25Çetin SARICAMDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Ticaret A.Ş.Gözaltında
26Ramazan KIRICIKırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.Gözaltında
27Yüksel KIRICIUygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.Gözaltında
28Cemil ÇELİKBekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.Gözaltında
29Ali Han ÜNALDBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Ticaret Ltd. Şti.Gözaltı bilgisi bulunmuyor
30Nihat ÖNALArı Pazarlama Hırdavat TaahhütGözaltında
31Selin Evren ÖZOĞLUAvukatGözaltında

Operasyondan görüntüler

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve Başkan Hürriyet'in eski özel şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanmış, Hüseyin Ergül ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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