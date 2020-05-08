FOX TV'nin cuma namazı cahilliği!

08.05.2020 03:57

FOX TV muhabiri cuma namazları ile ilgili anonsunda büyük bir cahilliğe imza attı. Koronovirüs tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her vatandaşın evinde cuma namazı kılması gerektiğine karar verdiğini söyleyerek izleyicileri hayretler içerisinde bıraktı. FOX yayın kurulunun bu garip anonsu yayınlanması dikkat çekti.