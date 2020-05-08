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    • Ekonomi
    • 08.05.2020 07:16
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    • 08.05.2020 07:18
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    Sabah gazetesi yazarı : Kur operasyonu yapan şirketler kim?

    ’nin ekonomik başarısına göz diken merkezli spekülatörleri köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , bu kez suçüstü yaptı. , Citibank ve 'e işlem yasağı getirdi. Peki swap konusunda atılan o kadar adımdan sonra bu çete nasıl operasyon çekti? Öyle ya, herkes bunu soruyor. Şöyle söyleyeyim, bu kez arka kapıdan dolandılar. Bazı uluslararası ve yerli şirketleri paravan olarak kullandılar” diye yazdı.

    Kur operasyonu yapan şirketler kim?

    İşte Dilek Güngör'ün konuyla ilgili o yazısı:
    Bunlara küresel finans çetesi dediğimizde buradaki uzantıları bozuluyor, içten içe kızıyor, hatta belki 'yine mi dış güçler diyorsunuz' diye sövüyorlar. Ama gerçeği bu...
    Onların dediklerine bakmayın...
    Bu uluslararası lar, sadece bize değil, hedef aldıkları her ülkeye benzer operasyonları yapıyorlar. Geçmişte 'de birçok kez spekülatif atak denediler. Hatırlayın, Ağustos 2018'de, Mart 2019'da, Ekim 2019'da defalarca TL'nin değerini düşürmek için uğraştılar. Fakat, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonundaki ekonomi yönetimi aldığı önlemlerle bunları köşeye sıkıştırdı. Swap (değiş-tokuş) imkanları kurutuldu. Merkez Bankası bankalara ''ya TL vermeyi bırak, işlemlerini gel benden yap' dedi. "Karanlık havuz" denilen tezgâhüstü piyasalarda gerçekleştirilen swap işlemlerinin 'daki borsada yapılmasının önü açıldı.
    Önceki gün tam ı 'ın uluslararası yatırımcılarla toplantısı sırasında döviz piyasası hareketlendi.
    Üstelik, Albayrak piyasaların beklediği mesajları verdiği sırada...
    BDDK bu kez suçüstü yaptı. BNP Paribas, Citibank ve UBS'e işlem yasağı getirdi.
    Peki swap konusunda atılan o kadar adımdan sonra bu çete nasıl operasyon çekti?
    Öyle ya, herkes bunu soruyor.
    Şöyle söyleyeyim, bu kez arka kapıdan dolandılar.
    Bazı uluslararası ve yerli şirketleri paravan olarak kullandılar.
    Nasıl mı?

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