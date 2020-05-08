Türk lirasına saldırıya karşı BDDK harekete geçti: Finans çetesine geçit yok





SÖYLENTİ YAYMAK DA KAPSAMDA

✖ BANKALARIN yurt dışı yerleşiklerle bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemleri veya yurt dışına TL likidite sağlanmasına ilişkin Kurulca alınan karar ve sınırlamaların, işlemlerin erken itfası, dolaylı yöntemler kullanılarak aşılmasına yönelik işlem ve uygulamalar gerçekleştirmek veya bu tür işlem ve uygulamalara aracılık etmek. Vadesi gelen işlemlerin ötelenmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi de dahil olacak.

✖ ALDATICI bir mekanizma veya kurgu yoluyla döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatını etkileyen veya etkileyebilecek işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

✖ BİR finansal aracın arzına, talebine, döviz kuru ve faiz dahil fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran ya da uyandırabilecek olan ya da bu fiyatın anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan yanlış veya yanıltıcı bilgi veya söylentileri, internet dahil herhangi bir kitle iletişim aracı yoluyla ya da başka bir yolla yaymak.