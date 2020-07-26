Türkiye 'Navtex' ile ne mesaj verdi? Türk - Yunan gerilimi artar mı? Prof. Dr. Özden Zeynep Oktay'dan flaş açıklamalar

26.07.2020 23:55

Türkiye'nin Navtex ilan etmesinin ardından büyük bir telaşa kapılan Yunanistan, Meis Adası'nı bahane ederek Türkiye'nin Akdeniz'deki planını bertaraf etmek istemişti. Akdeniz'deki yüksek tansiyon devam ederken, olayın ne tarafa evrileceği merak konusu. Peki, Türkiye ''Navtex diplomasisi'' ile ne mesaj verdi? Uluslararası dengeler hangi yönde değişiyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Özden Zeynep Oktay A Haber'de Akdeniz'deki tansiyonu değerlendirdi. İşte Oktay'ın çarpıcı açıklamaları...

Türkiye'nin Navtex ilan etmesinin ardından büyük bir telaşa kapılan Yunanistan, Meis Adası'nı bahane ederek Türkiye'nin Akdeniz'deki planını bertaraf etmek istemişti. Akdeniz'deki yüksek tansiyon devam ederken, olayın ne tarafa evrileceği merak konusu. Peki, Türkiye ''Navtex diplomasisi'' ile ne mesaj verdi? Uluslararası dengeler hangi yönde değişiyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Özden Zeynep Oktay A Haber'de Akdeniz'deki tansiyonu değerlendirdi. İşte Oktay'ın çarpıcı açıklamaları...