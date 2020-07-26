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    'den 'ı kudurtacak bir hamle daha! Resmen duyurdu: Tek yetkili benim!

    Doğu 'de hamle üstüne hamle yapan , Meis Adası açıklarında yapacağı sondaj çalışması için yayınlamasının ardından, şimdi de Rus donanmasının 18 Ağustos’ta yapacağı füze atış denemeleri için de NAVTEX yayınladı. Uzmanlar bu durumun Türkiye açısından "bölgedeki tek yetkili benim" anlamına geldiğini duyurdu.

    Türkiye'den Yunanistan'ı kudurtacak bir hamle daha

    'nin, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda araştırma yapacağına ilişkin yayınlamasının ardından , Türkiye'nin NAVTEX ilan ettiği koordinatlarda anti-NAVTEX yayınlamıştı ki Türkiye yeni bir adım attı. Deniz Kuvvetleri, bu kez Antalya Körfezi'nde Meis adasının doğusundaki bölgede füze atışı denemeleri yapılacağının ilan edildiği yeni bir NAVTEX yayınladı.

    FÜZE DENEMESİNİ RUSLAR YAPACAK
    Atış testlerinin, 18 Ağustos'ta saat 06.00 -15.00 aralığında, sondaj sahasının hemen altında yapılacağı ilan edildi. Füze atışı denemelerinin Türk gemileri değil Rus donanması tarafından yapılacağı belirtildi. Güvenlik uzmanları, atış denemesinin yapılacağı bölgede NAVTEX ilan yetkisinin Türkiye'de olduğunu, bu nedenle ilanı Türkiye'nin yaptığını anlattı.

    NAVTEX NEDİR?
    NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin deniz kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur.

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