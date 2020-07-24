Oruç Reis, Ege Denizi'ndeki Meis Adası açıklarında sismik araştırma yapmak için yola çıkacak. Kaş civarında bekleyen Oruç Reis gelecek talimatı bekliyor. Türkiye, Oruç Reis'in araştırmasını güvenli bir şekilde yapabilmesi için NAVTEX ilan etti. Bu kararın ardından Yunanistan ne yapacağını şaşırdı. Genelkurmay Başkanı Floros acilen ülkesine dönerken, orduda tüm izinler iptal edildi. Savaş düzenine geçen Yunanistan, tüm savaş gemilerini de bir araya topladı. Yunan basınında konuya ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.

MÜHİMMAT SEVK ETMİŞLER

İzinleri iptal edilen Meriç (Evros), Kuzey Ege ve Güney Ege'deki askeri birliklerin teyakkuzda olduğu ve birçok birimin mühimmat yüklemesi yaptığı dile getirildi. Öte yandan Yunan Hava Kuvvetleri'ndeki pilotlara hazır olmaları söylendi. Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin Oruç Reis'in çalışmasına göre 2 Ağustos'a kadar alarm seviyesinde kalacağı öğrenildi.

YUNAN BASINI 2 SENARYOYU YAZDI

Ta Nea gazetesine konuşan Yunan yetkililere göre, yeni durum karşısında olası senaryolar incelenirken "ilk tepkinin, Türk araştırma gemisinin Antalya'dan hareket ettiğinde gösterilmesi gerektiği" sonucuna varıldı. Gazete, Yunan Genelkurmayı'nın önünde iki ana senaryo bulunduğunu belirterek, şunları öne sürdü:

MUHALİFLERLE GÖRÜŞTÜ

Yunan donanması birlikleri önceki günden beri Ege Denizi'nin güneyi ve güneydoğusuna konuşlandırılıyor. Donanmanın yüzde 85'i burada yerini aldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile olan gerginliğin ardından muhalefet partilerini liderleriyle toplantı düzenledi.

1'İNCİ SENARYO: Oruç Reis, refakatinde Türk savaş gemileri olmadan ve sadece yardımcı gemilerle araştırma yapacağı bölgeye giderse, Yunan savaş gemileri, gerginliği tırmandırmadan belirli bir mesafede bekleyecek. Gerekli görüldüğünde de bir Yunan fırkateyni yaklaşarak, Türk araştırma gemisini bölgeyi terk etmesi için uyaracak.

2'NCİ SENARYO: Oruç Reis, Türk savaş gemilerinin refakatinde gider ve deniz tabanına kablo sarkıtırsa, bölgeye bir değil, çok sayıda Yunan savaş gemisi girecek. Yunan gemileri 'yüzer bir duvar' oluşturacak şekilde dizilecek ve yine Oruç Reis'in uzaklaşması istenecek.