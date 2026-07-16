Eskişehir'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 22:48 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2026 22:56

Kavga İhbarına Gidiyordu

Eskişehir Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 71 Evler Mahallesi'ndeki bir kavgaya takviye ekip olarak intikal etmeye çalışan polis otosu ile bir otomobil çarpıştı.

Araçlar Hurdaya Döndü

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da çok büyük maddi hasar meydana gelirken, otomobiller adeta hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada polis aracında bulunan 2 polis memuru ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.