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Eskişehir'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Eskişehir'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

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Eskişehir'de bir kavgaya gitmekte olan polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Kavga İhbarına Gidiyordu

Eskişehir Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 71 Evler Mahallesi'ndeki bir kavgaya takviye ekip olarak intikal etmeye çalışan polis otosu ile bir otomobil çarpıştı.

Araçlar Hurdaya Döndü

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da çok büyük maddi hasar meydana gelirken, otomobiller adeta hurdaya dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada polis aracında bulunan 2 polis memuru ile diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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