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Adana'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı: Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor

Adana'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı: Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor

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Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yatak Fabrikasında Yangın Çıktı

Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren Bedlex isimli yatak üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Fabrikadan yükselen dumanları ve alevleri fark eden çalışanlar ile çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

2 Saatlik Müdahaleyle Söndürüldü

Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevlere müdahale etmek için itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Kimyasal ve yanıcı malzemelerin bulunduğu fabrikadaki alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabası sonucu diğer tesislere sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının ardından fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin içeride yeniden alevlenme riskine karşı başlattığı soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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