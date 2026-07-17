CANLI YAYIN
DÜNYA KUPASI
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Dünya Videoları
CENTCOM İran'a saldırı anının görüntülerini paylaştı
CENTCOM İran'a saldırı anının görüntülerini paylaştı
Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 11:47
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün gece İran'daki askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarına ait operasyon görüntülerini yayınladı.
SONRAKİ HABER
İran'dan ABD'ye misilleme
Hasan Demir
Takvim.com.tr
Dünya
Bunlar da Var
02:02
Fatih'te binanın çatısındaki baz istasyonu alev alev yandı: Bina tahliye edildi
17.07.2026
Cuma
00:31
Haluk Levent'in, "ikna odaları" kurucusu Türkan Saylan'ı annesi ilan ettiği video ortaya çıktı!
17.07.2026
Cuma
01:47
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
15.07.2026
Çarşamba
01:31
Eskişehir'de dolmuşla otomobil çarpıştı: 8 yaralı
14.07.2026
Salı
CANLI YAYIN