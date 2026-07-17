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Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'dan ilk görüntü
Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 10:54
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Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un evinden alınıp sağlık kontrolüne götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.
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