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Türkiye – Gine MAÇI CANLI İZLE!

Türkiye – Gine MAÇI CANLI İZLE!
31.05.2021 19:18
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Euro 2020 hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, Antalya'da Gine ile karşı karşıya geliyor... Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Aliyar Aghayev'in yönettiği Türkiye - Gine maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.


EURO 2020 öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, ikinci hazırlık maçında, Antalya'da Gine'yi ağırlıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan, Ozan Kabak, Rıdvan, Mahmut, İrfan Can, Dorukhan, Cengiz, Abdülkadir, Enes

GİNE: A. Keita, Konate, I. Conte, Diawara, Sylla, A. Camara, Pogba, M. Camara, L. Keita, Barry, Kaba

A Milli Takım, Gine ile bugün oynayacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak. Ekibimiz, 98 yıllık tarihinde 590 maç oynarken; 225 galibiyet, 141 beraberlik, 224 yenilgi aldı.

GİNE İLE İLK MAÇ
Türkiye, tarihinde ilk kez Gine ile karşı karşıya gelecek. Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan A Milli Takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.

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