Ankara'da korkutan dakikalar: Helikopter piste sert iniş yaptı

Ankara'da akşam saatlerinde bir helikopterin sert iniş yapması sonucu hareketli dakikalar yaşandı. Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler Sevk Edildi

Edinilen bilgiye göre Ankara semalarında uçuş gerçekleştiren helikopter, teknik bir arıza veya olumsuz hava şartları nedeniyle planlanan alana sert iniş yaptı. İniş sırasında sarsılan helikopterde maddi hasar oluştuğu öğrenilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve ambulanslar bölgeye intikal etti.