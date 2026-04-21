Gülistan Doku davasında deprem! Eski vali Tuncay Sonel tutuklandı

Türkiye'nin 5 Ocak 2020'den bu yana kanayan yarası olan Gülistan Doku soruşturmasında, bugün adalet tarihine geçecek bir gelişme yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağır Suçlamalarla Hakim Karşısına Çıktı

Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen Sonel, yaklaşık yarım saat süren savcılık sorgusunda ter döktü. Savcılık; "suç delillerini yok etme", "bilişim sistemindeki verileri bozma", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "resmi belgeyi gizleme" suçlarından Sonel'i tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Sıfatı "Kişisel Suç" Olarak Değerlendirildi

Daha önce İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla açığa alınan Sonel'in, soruşturma kapsamında ulaşılan yeni deliller ışığında "yeterli suç şüphesi" taşıdığı tescillendi. Tunceli Başsavcılığı'nın gönderdiği yazıda, Sonel'in eylemlerinin görev suçu değil, "kişisel suç" niteliğinde olduğu vurgulandı.

Tutuklu Sayısı 12'ye Yükseldi

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve eski polis Engin Yücer'in de bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı. Tuncay Sonel'in de tutuklanmasıyla birlikte dosyada cezaevine gönderilenlerin sayısı 12 oldu. Gülistan Doku'nun ailesi ve kamuoyu, bu tarihi kararla birlikte dosyanın tamamen aydınlatılmasını bekliyor.