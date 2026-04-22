Silivri'de gecekondu alev alev yandı: İçeridekiler canını zor kurtardı

İstanbul'da Mimarsinan Mahallesi Ümran Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sardı.

Kendi İmkanlarıyla Dışarı Çıktılar

Yangın başladığı sırada evde bulunan sakinler, yükselen dumanları fark ederek hızla dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye erleri, alevlerin komşu binalara sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.

Yaralanan Olmaması Teselli Kaynağı Oldu

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle tamamen söndürülen yangın sonrası gecekonduda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yapılan ilk incelemelerde olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirlendi