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CHP'li Gürsel Tekin’in ‘’Suç örgütüne himaye’’ iddiası boşa çıktı

CHP'li Gürsel Tekin’in ‘’Suç örgütüne himaye’’ iddiası boşa çıktı
31.05.2021 18:19
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15 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan parti bildirisinde Cumhuriyet Halk Partisi, isim vermeden organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in barış akademisyenlerini hedef alan konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yaptığı yalanını ortaya atmıştı. Ancak; Başkan Erdoğan 2016'da ismini suç örgütü lideri ile yan yana getiren Gürsel Tekin'e dava açmıştı.


Terör örgütü PKK'nın hendek operasyonları ile Türkiye'yi adeta bir Suriye'ye çevirmeye çalıştığı dönemde, Başkan Erdoğan'ın kararlı adımları ile kirli planlara fırsat verilmedi. O dönem Barış Akademisyenleri adına yayınlanan bildiride PKK'ya tek kelime edilmezken bazı akademisyenler Türkiye'yi hedef almıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin yayınladığı parti bildirisinde suç örgütü lideri Sedat Peker'in barış akademisyenlerini hedef alan konuşması üzerinden kendisinin hedef alınması sonrası CHP'li Gürsel Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 19 Ocak 2016'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Gürsel Tekin hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

MAKAMA DA SAYGISIZLIK!
Dilekçede; Erdoğan'ın devletin başı olarak hukuk dışı yöntemlere tevessül etmesinin mümkün olmadığı Gürsel Tekin'in açıklamalarının yalnızca Erdoğan'ın şahsına değil, Cumhurbaşkanlığı makamına da saygızlık olduğu vurgulanmıştı.

Gürsel Tekin hakkında suç duyurusunun ardından fezleke hazırlandı ancak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Başkan Erdoğan daha önce açtığı tüm davalardan vazgeçmiş ve Gürsel Tekin hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

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