Sanayide yangın paniği: Isınmak isterken dükkanı yakıyordu

Sanayi sitesinde yükselen alevler panik yarattı.Isınma amacıyla yakılan ateşin çevreye sıçramasıyla başlayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Yozgat'ta sanayi sitesinde bulunan bir hurdalıkta çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Isınma amacıyla yakılan ateşin neden olduğu olayda herhangi bir yaralanma yaşanmaması teselli oldu.

Alevler Kısa Sürede Yayıldı

Olay, Yozgat sanayi sitesindeki bir hurdalıkta meydana geldi. Hurdalık sahibinin ısınmak amacıyla yaktığı ateş, rüzgarın ve çevredeki atıkların etkisiyle bir anda çevreye yayıldı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye intikal etti.

İnceleme Başlatıldı

İtfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesiyle alevler çevredeki diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışması yapan ekipler, maddi hasarın boyutlarını raporladı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili emniyet güçleri inceleme başlattı.

