Iğdır'da sokak ortasında kanlı hesaplaşma: O anlar kamerada

Iğdır'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saniye Saniye Kaydedildi

Olay, kentin en işlek noktalarından birinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında başlayan borç tartışması yerini tekme ve tokatlı kavgaya bıraktı. Kavga sırasında alınan darbelerle 1 kişi yaralanırken, o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine acımasızca saldırdığı görülüyor.

İnceleme Sürüyor

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kavganın yaşandığı bölgeyi emniyet şeridine alarak inceleme başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alınırken, polisin tahkikatı devam ediyor.