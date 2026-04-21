Iğdır'da sokak ortasında kanlı hesaplaşma: O anlar kamerada
Kent merkezinde tansiyon yükseldi. Para meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü. Silahların ve sopaların konuştuğu olayda 1 kişi yaralanırken, dehşet anları saniye saniye kaydedildi.
Iğdır'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Saniye Saniye Kaydedildi
Olay, kentin en işlek noktalarından birinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında başlayan borç tartışması yerini tekme ve tokatlı kavgaya bıraktı. Kavga sırasında alınan darbelerle 1 kişi yaralanırken, o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine acımasızca saldırdığı görülüyor.
İnceleme Sürüyor
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kavganın yaşandığı bölgeyi emniyet şeridine alarak inceleme başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alınırken, polisin tahkikatı devam ediyor.