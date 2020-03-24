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Son dakika: Ceza infaz paketi taslağında neler var?

Son dakika: Ceza infaz paketi taslağında neler var?

24.03.2020 01:05

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılması ile ilgili detaylar belli oldu. Peki taslakta neler var? Kimler ceza indiriminden yararlanabilecek? Ceza indirimi ve denetimli serbestlik nasıl olacak? Teklifin ayrıntılarını A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattı.


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