Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılması ile ilgili detaylar belli oldu. Peki taslakta neler var? Kimler ceza indiriminden yararlanabilecek? Ceza indirimi ve denetimli serbestlik nasıl olacak? Teklifin ayrıntılarını A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattı.
Son dakika: Ceza infaz paketi taslağında neler var?24.03.2020 01:05
- Son dakika: Ceza infaz paketi taslağında neler var?
- Türkiye genelinde koronavirüs salgınının son bulması için dualar edildi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'de koronavirüsle mücadelede olumlu sonuç veren özel ilaçtan Türkiye'ye getirdik
- Koronavirüs ve göçmen krizi Avrupa Birliği'nin sonunu mu getirdi? Avrupadaki boşluğu kim dolduracak?
- Son dakika: Gözler koronavirüs toplantısı sonrası bu açıklamada! Saati belli oldu
- İçişleri Bakanlığı maske stokçuları için harekete geçti! 12 saat içerisinde piyasaya sürmezlerse...
- Corona virüsü hızlı tanı kiti nedir? (Covid 19) Koronavirüs hızlı tanı kiti nasıl ve nerede uygulanır?
- Adana'da kan donduran iddia: Köpekler koronavirüs yüzünden birbirlerini yedi!
- CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı başörtülü öğretmen üzerinden nefret kustu
- Ödemeler o tarihe kadar durduruldu Resmi Gazete'de yayımlandı! Borcu olan vatandaşlar dikkat
- Halk TV'de koronavirüs üzerinden insanlık ayıbı! Şeyda Taluk'tan skandal sözler: Koronavirüs AK Parti seçmenini vuruyor
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.