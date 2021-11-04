TÜBİTAK araştırmacısı Dilek Dündar Erbahar'ın şüpheli ölümünde flaş gelişme: Evinde bulunan madde Siyanür çıktı

İstanbul Tuzla'da TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'a ulaşılamadı.

Yakınlara evine gitti. Ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine merdiven kullanarak eve girildi. Genç kadının yatakta hareketsiz yattığını görünce ambulansa ve polise haber verdi. İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada evin banyosunda bardak içerisinde sıvı madde buldu. Adli Tıp Kurumu'nun ön incelemesinde zehirli madde olup olmadığının araştırılması sonucunda siyanür bulgularına rastlanıldığı ancak kesin raporun otopsi sonucunda birkaç ay içinde netleşeceği öğrenildi.

EŞİ SON ANDA KURTARMIŞ

Erbahar'ın daha önce de siyanürle intihar girişiminde bulunduğu, eşi Doç. Dr. Doğan Erbahar'ın son anda ikna ederek vazgeçirdiği öğrenildi. Genç kadının ölmeden önce eşine bıraktığı notta tam 27 kez "çok, çok, çok..." yazarak "seni seviyorum" yazdığı ortaya çıktı.