Hatırlatma dozu nedir? Kimlere ne zaman yapılacak? Aşı randevusu nasıl alınır?

3. DOZ AŞI KİMLERE YAPILIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşı hakkında, ''Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır.'' dedi.

Koca, mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozunun uygulanacağını bildirdi.

Buna göre, mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılacak.

Bu gruplar şöyle;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

Bakan Koca, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

''60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli.''

3. DOZ AŞI RANDEVUSU NEREDEN, NASIL ALINIR?

Aşı randevusu telefonla, SMS ile ya da e-Devlet ile kolayca alınabilmektedir. SMS ile aşı randevusu almak isteyenler ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e mesaj gönderebilir.

Örnek; ASI 1234567890 3934

ENAMIZ AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI