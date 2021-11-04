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Kütahya'da takke gerginliği! Takkeli işçiye CHP tahammül edemedi

Kütahya'da takke gerginliği! Takkeli işçiye CHP tahammül edemedi
04.11.2021 19:37
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Kütahya Belediyesi’nin, sel felaketinde görevli personele takdir belgesi verdiği törende belge almaya gelen takkeli işçiye CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı tepki gösterdi. Kumdalı, "Fotoğraf karesinin içinde değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen o başınızdakini çıkartır mısınız." ifadelerini kullandı. CHP'li meclis üyesine AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tepki gösterdi.

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Her fırsatta 'demokratikleşme' ve 'insan haklarına saygı' naralarına atan CHP, 28 Şubat döneminin yasakçı zihniyetini yanstımaya devam ediyor.

Kütahya Belediyesi, sel felaketinde görev yapan personele gayretlerinden dolayı takdir belgesi verdi. Törene CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı'nın skandalı damga vurdu.

Takdir belgelerinin personele takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimine geçildi.

CHP Grup Başkanvekili Ruhsen Kumdalı'nın fotoğraf çekimine takke ile katılan çalışana yönelik sözleri ise tepki çekti.

"TAKKENİ ÇIKAR DAHA YAKIŞIKLI ÇIKARSIN"
Kumdalı, "Fotoğraf karesinin içinde değerli bir arkadaşım var. Daha yakışıklı çıkacağından eminim. Lütfen o başınızdakini çıkartır mısınız." ifadelerini kullandı.

"TAKKEM BENİM ŞEREFİMDİR"
Çalışan, "O zaman ben fotoğraf çektirmeyeyim. Ne gerek var buna ya benim takkem benim şerefimdir. " ifadeleriyle tepki gösterdi.

AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ
AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri de duruma tepki gösterdi. İşçi ise fotoğraf karesinden çıkmak istedi. Bunun üzerine salondakiler buna itiraz ederek fotoğraf karesinde işçinin kalmasını sağladı.

Fotoğraf çekiminin ardından teşekkür belgesi töreni sona erdi.

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