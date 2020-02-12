Başkan Erdoğan, Esad rejiminin alçak saldırılarına ilişkin 'Misliyle karşılık veririz, rejimi her yerde vururuz' sözlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep'in batısında Esad rejimi hedeflerini çok namlulu roketatarlar ile vurdu. ÇNRA ile yapılan saldırılar saniye saniye kameralara yansıdı.
TSK Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu! O anlar kamerada...12.02.2020 20:27
- TSK Halep'te Esad rejimi hedeflerini vurdu! O anlar kamerada...
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