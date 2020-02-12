Galatasaraylıları çıldırtan pozisyon! Seri'nin golü ofsayt gerekçesiyle... 12.02.2020 22:28

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Galatasaray maçı 3-1 kazanmasına rağmen kupaya veda etti. Maça damga vuran an ise 32. dakikada yaşandı. Galatasaray Seri'yle topu ağlarla buluşturdu fakat maçın hakemi VAR'a gitti ve sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü vermedi. Bu pozisyondan sonra sarı-kırmızılılar adeta isyan etti.