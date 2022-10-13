Haberler Haber Videoları Trafikte boks! İstanbul Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada! Camdan çıkıp saldırdı

Trafikte boks! İstanbul Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada! Camdan çıkıp saldırdı

Trafikte boks! İstanbul Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada! Camdan çıkıp saldırdı
13.10.2022 09:48

OTOMATİK OYNAT

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Beykoz'da, trafikte çekici ve otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Çekici sürücüsü aracın camından çıkarak otomobil sürücüsünün yanına koştu. Taraflar birbirlerine yumruk atmaya başladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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Beykoz'da, trafikte çekici ve otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyreden çekici ve otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı.

CAMDAN ÇIKIP SALDIRDI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çekici sürücüsü aracın camından çıkarak otomobil sürücüsünün yanına koştu.

Taraflar birbirlerine yumruk atmaya başladı

YUMRUK KADINA ÇARPTI
Kavga sırasında yumruk atan bir kişinin dirseği, otomobilin yanında bulunan bir kadının yüzüne çarptı.

O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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