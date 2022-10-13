Beykoz'da, trafikte çekici ve otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyreden çekici ve otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı.

CAMDAN ÇIKIP SALDIRDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çekici sürücüsü aracın camından çıkarak otomobil sürücüsünün yanına koştu.

Taraflar birbirlerine yumruk atmaya başladı

YUMRUK KADINA ÇARPTI

Kavga sırasında yumruk atan bir kişinin dirseği, otomobilin yanında bulunan bir kadının yüzüne çarptı.

O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.