Kemal Kılıçdaroğlu ABD gezisinde gazeteci ve kurmaylarını atlatıp 8 saat ortalıktan kayboldu

Kılıçdaroğlu, ABD'de gazeteci ve kurmaylarını atlattı. Boston'dan Washington'a kara yoluyla ulaştı. 8 saat kendisiyle iletişim kurulamadı. Yanındaki isim ise Bernie Sanders ile görüşme ayarlamaya çalışan Selçuk Sarıyar'dı!
Kılıçdaroğlu, ABD'de gazeteci ve kurmaylarını atlattı. Boston'dan Washington'a kara yoluyla ulaştı. 8 saat kendisiyle iletişim kurulamadı. Yanındaki isim ise Bernie Sanders ile görüşme ayarlamaya çalışan Selçuk Sarıyar'dı!
Kılıçdaroğlu, Boston'da görüşmelerini tamamladı! Ardından Washington'a uçacaktı. Ama biletini yaktı. Ne uçak kiraladı ne de tren kullandı. Gazetecileri atlattı. Siyah Tahoe tarzı SUV tipi özel araçla yola çıktı.
Tam 8 saat boyunca otobanda yolculuk yaptı. Yanında danışmanı Ömer Topsakal, bir kameraman ve ABD gezisini organize eden Selçuk Sarıyar vardı! Herkes aynı soruya cevap aradı: Kılıçdaroğlu 8 saatte kimlerle görüştü!