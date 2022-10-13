Haberler Haber Videoları Putin'in enerji krizine Türkiye çözümü Nevşin Mengü'de GAZ yaptı

Putin'in enerji krizine Türkiye çözümü Nevşin Mengü'de GAZ yaptı

Putin'in enerji krizine Türkiye çözümü Nevşin Mengü'de GAZ yaptı
13.10.2022 09:48

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:24
Kemal Bey’in sır 8 saati
Haber 00:37
Trafikte boks! Camdan çıkıp...
Haber 04:18
Sokak ortasında silahlı...
Haber 09:09
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 03:54
Barış masası Astana'da...
Haber 03:34
Lise öğrencisi genç kıza...
Haber 04:07
ABD'nin F-16 kararı Yunan...
Haber 00:25
Patlayan kamyonun görüntüleri...
Haber 02:12
İş görüşmesi için gittiği...
Haber 01:27
MSB: PKK/YPG'li 4 terörist...
Haber 01:26
Özel Bayındır Hastanesi'ndeki...
Haber 02:15
Bahçeli'den icazet gezisine...

Son dakika haberi | Ukrayna - Rusya savaşının ardından Avrupa devletlerinin birbiri ardına yaptırım uyguladığı Rusya, doğalgaz vanasını kısarak Avrupa'yı "enerji krizi"ne sokmuştu. Yaşananların ardından Putin bugün yaptığı açıklama ile "Türkiye'de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabiliriz" diyerek çözüm sinyali verdi. Bu açıklama muhalefet yandaşı Nevşin Mengü'yü rahatsız etti. Mengü paylaşımında Putin'i "Maşallah AKP'li il başkanı gibi çalışıyor" ifadesini kullandı. Mengü'nün açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı

Haber Videoları
SON DAKİKA