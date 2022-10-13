Son dakika haberi | Ukrayna - Rusya savaşının ardından Avrupa devletlerinin birbiri ardına yaptırım uyguladığı Rusya, doğalgaz vanasını kısarak Avrupa'yı "enerji krizi"ne sokmuştu. Yaşananların ardından Putin bugün yaptığı açıklama ile "Türkiye'de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabiliriz" diyerek çözüm sinyali verdi. Bu açıklama muhalefet yandaşı Nevşin Mengü'yü rahatsız etti. Mengü paylaşımında Putin'i "Maşallah AKP'li il başkanı gibi çalışıyor" ifadesini kullandı. Mengü'nün açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı