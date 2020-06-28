Trabzonspor - Ankaragücü maçının ardından Reha Kapsal'dan hakeme sert tepki! "Bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz"

28.06.2020 00:45

Trabzonspor-Ankaragücü'nün maçının ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Reha Kapsal hakemin yaptığı hataları sert bir dille eleştirdi. Kapsal, "Bir hakem ruhunu bilmez mi futbolun? Bunlar normal değil. Bunlar tesadüf değil. Bir takımın, bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor-Ankaragücü'nün maçının ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Reha Kapsal hakemin yaptığı hataları sert bir dille eleştirdi

Kapsal, "Bir hakem ruhunu bilmez mi futbolun? Bunlar normal değil. Bunlar tesadüf değil. Bir takımın, bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz" ifadelerini kullandı.